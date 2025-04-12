Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 10:02
Sosyal Bilgiler Norm Hk.

Herkese merhabalar. Her sınıf düzeyinden tek şubenin olduğu bir köy okulunda Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak yapmaktayım. Aynı zamanda görevlendirme müdür yardımcılığı da yapıyorum ve sözleşmeliyim. Münhal bulunan normları kontrol ettiğimde okulumda 2 tane sosyal normu olduğunu gördüm. Farklı bir ilçeden veya aynı ilçe içinde kadrolu biri gelirse ben sözleşmeli olduğum için gitmek zorunda kalırım diye biliyorum. Benim anlamadığım Sosyal Bilgiler gibi ders saati sayısı az olan bir branştan nasıl 2 tane norm oluyor?


bahçesaray
Şef
12 Nisan 2025 10:32
bölge normundan geliyor ols bilir???

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
12 Nisan 2025 10:47

her sınıf düzeyinden 1 sınıf varsa toplam 11 saat sosyal dersi oluyor. müdür yardımcılığı yapıyorsunuz 6 saat size yazılsa geriye kalan 5 saate norm verilmez. sizin okulda 2 norm olmaması gerekir. ilçe milli eğitimde personel işleri ile görüşün

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