Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 10:52
Norm Fazlası Hangi Okuldan Emekli Olur?

Bir arkadaşım sordu. Kılavuzu inceleme vb. için zamanım yok. Orada yazdığını da zannetmiyorum. Yorum yaparak ya da tahmine göre cevap vermek istemiyorum. Zira dört yıllık görev süresi tam dolmadan, yerine öğretmen gelmeden norm fazlası olarak sayıldılar.

Genel uygulama hangi yönde özellikle Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynaklarındaki arkadaşlar ya da benzer uygulamaya şahit olanlar uygulamayı yazabilirler mi?

Arkadaş proje okulda dört yıllık süresi dolduktan sonra tekrar atanmamış. Tercih yapması istenmiş. Tercihte bulunmazsa herhalde re'sen atanacak. Bulunursa atandıktan sonra kendi okulundan emekli olabilir mi? (MEBBİS'ini ilçe malum kapatıyor). Emeklilik dilekçesini ilişik kesme tarihinden önce verebilir mi?

Benim bildiğim emekliliğe başvursa bile son günden önce bir dilekçe ile dönebileceği. O yüzden emekliliği ciddi düşünüyorsa emekliliğe başvurmasının uygun olacağı.

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