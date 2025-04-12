Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 11:22
MAAŞ KONULARI

herkes polisle bir tanığının maaşını yarıştırma derdine girmiştir. Kardeşim bırakın bu yalanları. Tek siz mi yaşıyorşunuz. Yok tıbbi sekreter fazla alıyor yok o yok şu. Amacın gerçekten bir meramı dile getirmek olduğunu bilsem susacam. ama maksat başka


uAYur ccc
Şef
12 Nisan 2025 11:26
bence sen sus

pomem bekleyen masum
Aday Memur
12 Nisan 2025 11:45

Ne yalanı polis saatlik hesaplandiginda asgari ücret seviyesine geldi herkesin kalemine zam gelirken polis çok çok geride kaldı şu seviyede polisin en az 10 15 bin fazla alması lazım


secret.lifee
Daire Başkanı
12 Nisan 2025 12:01

Böle adamlarınbn trol odlgunu düşünüyorum. Twitter de daha çoklar. Bişi yazmadan maaşla alakalı hmn üşüşüyorlar. Şükredin yeğenim, teşkilata nifak sokmayın, oyuna gelmeyin fln fln. Dün biriyle twitter de saatlerce tartıştım. Adama diyorum ki ağaç sulayan bahçıvan polisten fazla maaş alıyor, bana diyor ki oyuna gelme galeyana gelme. Bunlar adama kafayı yedirir hiç bir dert meram anlatmazsın..


zorta
Memur
12 Nisan 2025 12:14

neymiş la maksat? şerefini 2 paraya satan trol söylede öğrenelim?

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