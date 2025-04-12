Eş durumunun çıkmama ihtimali var mı ?

bence var. yani spesifik olarak eş durumunu bilmiyorum tabi. Ama mazeret atamasına (engellilik) 8 defa başvurdum olmadı. Belki eş durumu daha önceliklidir bilmiyorum.

artık bence ben buraya aidim gibi düşünüyorum. zaten ailem çok çok uzakta değil yaklaşık 4 saat mesafede. memnunum da artık. inşallah evim de olur burda hayırlısı.