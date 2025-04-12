Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


12 Nisan 2025 13:21
399 Kit ten 657 ye Geçiş hk

Merhabalar, 2024/2 merkezi atamadan 399 a bağlı kit kurumuna atandım. Mevcut kurum tayin ve rotasyonlarından dolayı yanlış bir tercih yaptığımı fark ettim ve kurum değiştirmek istiyorum. Aşağıdaki sorular hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

1.Merkezi alımdan atandığım için açıktan personel alımlarına başvurabilir miyim?

2.Özlük hakları daha yüksek bir kuruma atandığım halde 3 yıl bekleme zorunluluğum devam ediyor mu?(kitten kadro derecesi veren kurumlara geçiş)

3.2026 kpss ye girip aldığım puanı 3 yıl dolmadan kullanabilir miyim?

Not: Okuduğum bölüm mühendislik, 399 kit e de mühendis olarak atandım.

Daha önce bu şekilde kit kurumlarından başlayıp 657 ye veya başka kuruma geçiş yapan var mı?


Om1999
Aday Memur
12 Nisan 2025 13:32

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