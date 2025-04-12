"Poje Okulları"nın Varoluş Gerekçesi

İdareci ve öğretmen görevlendirmeleri her türlü nesnel ölçütten bağımsız olarak gerçekleştirilebilen bu okul türüne ihtiyaç duyulmasının sebebi:

Gelen emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiren idareci ve öğretmen kadrolarıyla okulları gönlünce yönlendirmek ve emirleri yerine getirmekte gönülsüz davrananlara, maruz kaldığı/tanık olduğu olduğu adaletsizliğe ses çıkaranlara ilk fırsatta yol vermek.

Naif insanları kandırmak için elde tutulan bahane: Bu okullarda çalışabilmek için gerekli donanım, beceri, heyecan, şevk vb. niteliklere sahip olmayanlara yol verip onların yerine söz konusu niteliklere sahip olanları görevlendirmek.

Not: Tespitlerim, tecrübe ve gözlemlerimle sınırlı olup takdir yüce Türk milletinindir.