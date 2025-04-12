Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 13:25
"Poje Okulları"nın Varoluş Gerekçesi

İdareci ve öğretmen görevlendirmeleri her türlü nesnel ölçütten bağımsız olarak gerçekleştirilebilen bu okul türüne ihtiyaç duyulmasının sebebi:

Gelen emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiren idareci ve öğretmen kadrolarıyla okulları gönlünce yönlendirmek ve emirleri yerine getirmekte gönülsüz davrananlara, maruz kaldığı/tanık olduğu olduğu adaletsizliğe ses çıkaranlara ilk fırsatta yol vermek.

Naif insanları kandırmak için elde tutulan bahane: Bu okullarda çalışabilmek için gerekli donanım, beceri, heyecan, şevk vb. niteliklere sahip olmayanlara yol verip onların yerine söz konusu niteliklere sahip olanları görevlendirmek.

Not: Tespitlerim, tecrübe ve gözlemlerimle sınırlı olup takdir yüce Türk milletinindir.


ta345
Şef
12 Nisan 2025 13:43

ay aman! yandan yandan! :D :D

şaka bir yana:

ben gibi 3 tane yabancı dil öğrenmiş bir matematik öğretmeninin ne işi var proje okulunda!

orası, öğrenciyi sınava (ösym) hazırlama yeri hocam. bal gibi bunu bilmeyen var mı ki.

ben gibi "hocam bugun 3. saate dersiniz 10C ye idi,peki kaç soru çözdünüz, 15 ten fazla soru çözebildiniz mi efendim ?" sorusuna sürekli maruz kalmayı hata olarak gören bir matematikçinin ne işi var proje okulunda ne işi?!

ben burdaki öğrencilerimle de çok mutluyum zaten onlarda dersimi çok seviyorlar.

hayat güzel bana göre. valla çok samimiyim :D :D


ingilizceci78
Aday Memur
12 Nisan 2025 13:44

Bu söylediğin proje okullarına atamayla ilgili.

Proje okullarının varolmasının sebebi seçkin öğrencileri ayırmak.

benim zamanımda anadolu lisesi vardı. sonra çoğu okulu anadolu lisesi yaptılar bir anlamı kalmadı.

şimdi proje okulu oldu seçkin öğrencilerin gittiği yer. Ama 20000 nufusu olmayan yerde proje okulu var. Bu da zamanla bir şey ifade etmeyecek.

Bayburtta dahi üniversite var. İstanbulda ankarada apartman üniversiteleri var. Üniversitenin nasıl anlamı yoksa çoğaldığı için bu da böyle oluyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

En zor öğretmenlik branşıProje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.Norm Fazlası - Re'sen AtamaEk DersProje okul atama adaletsizliği24 Yıl sonra okulundan ayrılan HocaProje okulları sonuçProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıİstanbul Ek ders

Sözlük

sözlükte yazar yazmalığı 2 senaryo yazmak 1 nisan ayında kar yağması 2 yazın yağar kar başıma 3 hercai 3 kıvrak 2 istirham 2 Doğum günü 1 sintigrafi 2 sönme 2

Son Haberler

Muğla'da ormanlara giriş yasağıMeteorolojiden zirai don uyarısıÖğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine GirdiDanıştay, Göreve Atanmadan Önce Alınan İstifa Dilekçesi Geçerli SaymadıBakan Fidan, Lavrov ile görüştü

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi