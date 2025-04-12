Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 13:39
Rapor

Abilerim,değerli şeflerim iyi günler.Tuttuğumuz rapora polis merkezi amirine sunmadan önce idari bürodan sayı almak için ne yapmamız gerekiyor

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