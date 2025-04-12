Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 13:39
Raporun işleme konulması için ne yapılmalı

Abilerim,değerli şeflerim iyi günler.Tuttuğumuz rapora polis merkezi amirine sunmadan önce idari bürodan sayı almak için ne yapmamız gerekiyor


Toros101
Şube Müdürü
13 Nisan 2025 05:10

Yanına gidip bunu al de ya deftere kaydedip oradan numara verir ya da ebys den bir kayıt verir. Sen raporunun işleme alınmayacağından çekiniyorsan boşver numarayı felan raporu ver yıldız uygulamasından çek gönder. Oradan göndermen sana numara verilmesinden daha sağlam.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ramazan bayramı ödüllendirmesiAstsubay ile emniyet müdürü aynı maaşı alıyor2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması Nisan-2025Tıbbi sekreter bizden fazla maaş alıyor2009 Pmyo mezunlarının mağduriyetiEskiden maaşı doktor, savcı ile kıyaslıyordukPolis bayramında asker ve jandarmaya zam

Sözlük

nisan ayında kar yağması 2 sözlükte yazar yazmalığı 1 Doğum günü 1 sintigrafi 2 gizli sayılar 1 kerameti kendinden 2 tela 1 uzay yolcuları 1 yazın yağar kar başıma 1 Ali mühendis 3

Son Haberler

12 kardeşinden üçüyle aynı mesleği paylaşıyorBakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı ÇıktıMont hangi sanığa uyarsa uyuşturucu cezasını alacakGram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri EndişeliAsgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi