Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 14:49
proje okulu iptal

Proje okuluna atamam yapıldı. Ama tereddütlerim var iptal edebilir miyim.


tarsuslu.33
Aday Memur
12 Nisan 2025 14:50

bilgi alabilir miyim


ta345
Şef
12 Nisan 2025 14:51

atamalar iptal edilmeyecek diye biliyorum hocam. Çünkü ben yanılmıyorsam bunu kılavuzda okumuştum. yani oraya bir bakın ,dilerseniz sonra tekrar not düşersiniz.


Canahber
Aday Memur
12 Nisan 2025 14:57
hayır. Çünkü proje okuluna proje olmayan bir okuldan atandıysanız norm fazla atamasında yeriniz boş gösterildi ve atama yapılacak.
tarsuslu.33, 12 dk. önce

bilgi alabilir miyim

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