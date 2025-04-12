Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 15:16
nedir bu "sıralamanın oluşturulması" ve "sıranın çalıştırılması"?

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_01/03160945_2025yiliogretmenyerdegistirmetakvimi.pdf

teşekkür ederim.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
12 Nisan 2025 16:27

Bir okulu birden fazla kişi ister. O isteyenler sıraya konur. Puanı en yüksek kişi oraya gider. Tercih yapılan okullardan bir kişi başka okula giderse (misal il dışına tayin istedi ve gitti), orada kadro boşalır, orayı tercih eden öğretmenlerden puanı yüksek olan oraya atanır.


ta345
Şef
12 Nisan 2025 17:02

Yanit icin tesekkur ederim. Peki normal il icinden veya il disindan farki nedir ? Yani normalde de boyle degil miydi ?

Şu sekilde anlamak gerekmiyor degil mi: bu sıra bu yaz yapilacak atamanin disinda mesela gelecek yazin olacak atama icin de gecerli. Yoksa sadece bu yaz yapilacak atama icin mi gecerli.

Ayri bir soru: beni cok fazla ilgilendiren bir konu degil bence hani benim icin okul turu cok cok fark etmeyecek ama yine de sorayim illaki merak eden de vardir: proje okullari da dahil olacak mi ?


ta345
Şef
12 Nisan 2025 17:07

Hocam simdi farkettim bu takvimde bir tane daha norm dagilimi goruyorum. Simdi bunun disinda kasim aralik gibi bir tane daha mi olacak.

3 tane norm dagilimi yapilmis olacak ayni egitim yili icersinde.

Yani kisisel gorusum: bence hem norm dagilimlari sekli olarak (surekli degisen dersler ile saatleri ve secmeli dersler vs.) Hem de normlarin duzensizligi bakimindan sıkıcı bir hal almaya basladi.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
12 Nisan 2025 17:11

Zamanındaki plansızlar ve usule aykırı atamalar sonucunda oluşan bir durum.

ta345, 26 dk. önce

Hocam simdi farkettim bu takvimde bir tane daha norm dagilimi goruyorum. Simdi bunun disinda kasim aralik gibi bir tane daha mi olacak.

3 tane norm dagilimi yapilmis olacak ayni egitim yili icersinde.

Yani kisisel gorusum: bence hem norm dagilimlari sekli olarak (surekli degisen dersler ile saatleri ve secmeli dersler vs.) Hem de normlarin duzensizligi bakimindan sıkıcı bir hal almaya basladi.

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