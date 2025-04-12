Sıralamanın oluşturulması ve sıranın çalıştırılması nedir?

Yanit icin tesekkur ederim. Peki normal il icinden veya il disindan farki nedir ? Yani normalde de boyle degil miydi ?

Şu sekilde anlamak gerekmiyor degil mi: bu sıra bu yaz yapilacak atamanin disinda mesela gelecek yazin olacak atama icin de gecerli. Yoksa sadece bu yaz yapilacak atama icin mi gecerli.

Ayri bir soru: beni cok fazla ilgilendiren bir konu degil bence hani benim icin okul turu cok cok fark etmeyecek ama yine de sorayim illaki merak eden de vardir: proje okullari da dahil olacak mi ?