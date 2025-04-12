Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Nisan 2025 15:26
Engelli Mazeret tayininde gerekce sart mi

Merhaba arkadaşlar

%42 süresiz görme engelli raporum var memuriyetten once almıştım engelli mazereti yapmak istiyorum

Yoksa engelli mazeretinde de saglik mazeretinde oldugu gibi o ilde tedavi edilemez gibi gerekce mi gerekiyor?

Bir de tekrar rapor almam gerekir mi (saglik mazeretinde son 6 ayda alinmasi isteniyor sanirim)

Ve son olarak istedigim ilde boş kadro olmasi gerekir mi yoksa kadro oluşturulur mu atanmam için?

Çok tesekkur ederim


Aslanis
12 Nisan 2025 16:47

Sb yer degistirme yönetmeliği madde 16 Devlet memurlari yer degisikligi yönetmeliği ek.madde 3


Aslanis
12 Nisan 2025 16:49

Saglik bakanligi yonetmeliginde madde 16 da gerekceden bahsedilmiyor ama devlet memurlari yonetmeligi ek madde 3 de engellilik durumundan kaynaklanam gerekcelerle diyor

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