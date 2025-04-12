Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 15:30
Pmyo genel sağlık kıl dönmesi

Mrb. Kıl dönmesi muayenesi icin genel cerrahi gitmiştim. Pilonidal kist.apsesiz diye tanı girmiş ama suan ben kıl dönmesi göremedim ilerlerse tekrar gel demişti. Genel sağlıkta tanıya bakarlarmı sıkıntı çıkarmı makat bölgesine bakıyorlarmı.

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