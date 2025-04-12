Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 15:43
HEMŞİRE MAAŞLARI 75 BİN Mİ ARKDASLAR DOĞRU MU

Arkdaslar hemşire maaşları 75 bin diyorlar doğru mu valla çok şaşırdım


ARTVİNLİ1608
12 Nisan 2025 15:46
Döner sermayeye birlikte doğru. Belediyeye torpille girmiş mühendisin maaşı bile 70 bin aq

Hasansenol853
Aday Memur
12 Nisan 2025 15:52

Yoğun bakımda veya acilde çalışıyosa 80'i bile bulur ama normal serviste çalışan 60-65 alıyo


Kendidünyasında
Aday Memur
12 Nisan 2025 16:03

Pandemiden sonra sağlıkçıların maaşları tarihin en yüksek seviyesini gördü ama hala gözleri aç


Hasansenol853
Aday Memur
12 Nisan 2025 16:16

Sağlıkçılar yine hak ediyo da öğretmenlerin ağlaması daha sinir bozucu

Kendidünyasında, 2 saat önce

Pandemiden sonra sağlıkçıların maaşları tarihin en yüksek seviyesini gördü ama hala gözleri aç


Poliss155
Memur
12 Nisan 2025 16:24
yeni başlayan polis 55 bin

POLLSMAN
Aday Memur
12 Nisan 2025 16:37

1 gün çalışıp 4 gün izin yapıyorlar üstelik doğru mu arkdaslar


POLLSMAN
Aday Memur
12 Nisan 2025 16:39

Neden böyle yüksek bilgisi olan var mı


Brse
Memur
12 Nisan 2025 16:41

Dogru

POLLSMAN, 56 dk. önce

1 gün çalışıp 4 gün izin yapıyorlar üstelik doğru mu arkdaslar


Denizoztekin
Aday Memur
12 Nisan 2025 16:43

Öyle bi şey yok? Hiç mi hemşire tanıdığınız yok ya günaşırı nöbet tutuyo çoğu. 24-72 diğer sağlık personellerinde var anca

POLLSMAN, 56 dk. önce

1 gün çalışıp 4 gün izin yapıyorlar üstelik doğru mu arkdaslar


Denizoztekin
Aday Memur
12 Nisan 2025 16:44

Doktorlar teşvik aldığı için bunlara da yansıyo. Ek gelirle yükseliyo maaşları yani

POLLSMAN, 54 dk. önce

Neden böyle yüksek bilgisi olan var mı


esinguler0684
Şef
12 Nisan 2025 17:14

Doğru hatta şehir hastanelerinde 80.000 TL yi görenler var


ARTVİNLİ1608
12 Nisan 2025 17:21
Öyle bişey yok
POLLSMAN, 56 dk. önce

1 gün çalışıp 4 gün izin yapıyorlar üstelik doğru mu arkdaslar

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