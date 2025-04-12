KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


12 Nisan 2025 16:35
İntihar teşebbüsü
Merhaba üzülerek söylüyorum 3gun önce intihar teşebbüsünde bulundum.Ayrica bipolar hemşireyim. Ekpss ile atandım. Göreve başlamak için 2 ay gibi bı süre var diye biliyorum. Arşiv ve güvenlik soruşturmasinda hemşirelik yapabilmem konusunda önüme bı engel çıkar mı? Heyet raporu ve durum bildirir raporu daha önce almıştım. Hemşirelik yapabilir diye. Tekrar almam gerekir mi? Yoksa ...?

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