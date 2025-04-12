İntihar teşebbüsü

Merhaba üzülerek söylüyorum 3gun önce intihar teşebbüsünde bulundum.Ayrica bipolar hemşireyim. Ekpss ile atandım. Göreve başlamak için 2 ay gibi bı süre var diye biliyorum. Arşiv ve güvenlik soruşturmasinda hemşirelik yapabilmem konusunda önüme bı engel çıkar mı? Heyet raporu ve durum bildirir raporu daha önce almıştım. Hemşirelik yapabilir diye. Tekrar almam gerekir mi? Yoksa ...?

Merhaba üzülerek söylüyorum 3gun önce intihar teşebbüsünde bulundum.Ayrica bipolar hemşireyim. Ekpss ile atandım. Göreve başlamak için 2 ay gibi bı süre var diye biliyorum. Arşiv ve güvenlik soruşturmasinda hemşirelik yapabilmem konusunda önüme bı engel çıkar mı? Heyet raporu ve durum bildirir raporu daha önce almıştım. Hemşirelik yapabilir diye. Tekrar almam gerekir mi? Yoksa ...?