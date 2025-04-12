Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2025 18:46
Görevde yükselme ve maaş haczi

Herkese merhaba. Ekonomik nedenlerden dolayı maasima 2 banka tarafından haciz gelecek. Adalet bakanlığı gorevde yukselme sinavina girip mudurluk icin sansimi zorlicam ama merak ettigim konu bu maas haczi acaba mulakat asamasinda önüme gelirmi. Tarafima uyarma yada kinama verilmeyecegini düşünüyorum cunku isteyerek ödememe gibi bir durumum soz konusu değil. Daha önce basina boyle birsey gelmis olan varmi ?


E.Kayı Han
Editor
12 Nisan 2025 19:17

İdari işlere girersen engel yazı işlerine girersen engel değil.


alsancak26
Aday Memur
12 Nisan 2025 19:43

yazı işlerine giricem fakat sinek küçük mide bulandırır derler. Şu durumda olmayı istemememe rağmen başıma geldi. Mülakatta çıkarıp önüme koyarlar bu durumu diye endişe ediyorum

E.Kayı Han, 38 dk. önce

İdari işlere girersen engel yazı işlerine girersen engel değil.


E.Kayı Han
Editor
12 Nisan 2025 19:45

7 tane icrası olan 3 tane aylıktan kesme cezası alan adam müdür oldu. Yazı işlerinde sıkıntı yapmıyorlar.

alsancak26, 12 dk. önce

yazı işlerine giricem fakat sinek küçük mide bulandırır derler. Şu durumda olmayı istemememe rağmen başıma geldi. Mülakatta çıkarıp önüme koyarlar bu durumu diye endişe ediyorum


alsancak26
Aday Memur
12 Nisan 2025 19:52

Gerçektenmi ya teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için biraz olsun rahatladım

E.Kayı Han, 10 dk. önce

7 tane icrası olan 3 tane aylıktan kesme cezası alan adam müdür oldu. Yazı işlerinde sıkıntı yapmıyorlar.

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