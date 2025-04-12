Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


12 Nisan 2025 19:38
Ben mi yanılıyorum

Yoksa düşündüğüm doğru mu?

Herkes boş başlıklara yorum yapıyor.

Neden?

Buradaki basit oyuna mı muhtacız?

Asosyal miyiz? Sanmıyorum, değiliz.

Çok da gerekli görmediğimden bu başlığı açmak istedim.

Ben de sürü psikolojisine bürünüp ses çıkarmadan size ayak mı uydurmalıyım?

Baş kaldırıyorum bu düzene :P

Çok Yazılan Konular

Sence üstteki üye nasıl biri?SessizSon heceden kelime bulma oyunuKendimize NotHabbeyi kubbe eden, ha demeden hayran olan bir kalbin sahibi'nin yetim sozleriTuttu-tutmadıKelime OyunuSon iki harften kelime bulma oyunuİçinden geçeni söyleGibisin

Sözlük

Doğum günü 1 bir ölünün anı defteri. 4 sönme 1 dünyanın en kısa fıkrası 1 kerameti kendinden 1 hercai 2 sözlükte yazar yazmalığı 1 kıvrak 2 istirham 2 yazın yağar kar başıma 3

Son Haberler

Danla Biliç'i darbettiği iddia edilen eski sevgilisi tutuklandıKasalarca domatesi çöpe döken pazarcının tezgah yeri iptal edildi'Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz'Bakan Kurum: İklim krizine çözüm odaklı yaklaşıyoruzDİB-MBSTS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi