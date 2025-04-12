Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 19:39
Tercihlerle ilgili watsapp ya da telegram grubu?
Arkadaşlar tercihlerle ilgili link paylaşır mısınız?

entelesan
Aday Memur
12 Nisan 2025 19:50

https://azizim.net/sosyal/gruplar sayfasında var gruplar.


Göktürk3434
12 Nisan 2025 19:53
onu görmüştüm devrem sağolasın telegram grubu varmış sanırım oradan daha sağlıklı bir bilgi edilinebilir diye açtım başlığı
Toplam 2 mesaj

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