Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 20:50
Aile yılında mazeretler değerlendiriliyor mu

Merhaba arkadaşlar bu yıl biliyorsunuz ki aile yılı ilan edildi. Bu kapsam da mazeret yazan veya sonuç alanlar bizleri bilgilendirirse bizlere yardımcı olurlar saygılarımla.

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