Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Nisan 2025 21:45
Polise üvey evlat muamelesi

Malesef mevcut idareciler polise üvey evlat muamelesi yapıyorlar. Polis kendisinin Bayramı'nda bile hatırlanmadı, sorunlarından ve taleplerinden söz edilmesi, adeta yok hükmünde sayıldı.


azmah
Genel Müdür
12 Nisan 2025 22:13

Polisin yanındayız denildi ya Antepli daha ne istiyorsun.!!!


Memur486
Aday Memur
13 Nisan 2025 01:26
kullanıcı adını gördükçe gülesim geliyor
azmah, Dün

Polisin yanındayız denildi ya Antepli daha ne istiyorsun.!!!


Siskentli
Aday Memur
13 Nisan 2025 03:05

Hiç bir zaman düzelmeyecek, ancak burda konuşur psikolojik olarak rahatlarız o kadar.

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