Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Nisan 2025 21:55
'MEB'den on binlerce öğretmene sürgün kararı'

Milli Eğitim Bakanlığı?nın yayımladığı ilçe grupları hakkında konuşan eğitimci Maksut Balmuk, gelişmeyi ?MEB?den on binlerce öğretmene sürgün kararı? olarak yorumladı.

Öğretmenlik Meslek Yasası?nda (ÖMK) ?İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grup? ifadeleriyle açıklanan ve norm fazlası öğretmenler için uygulanacak olan ?ilçe grupları? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin?in onayıyla oluşturuldu ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Tebliğler Dergisi?nde yayımlandı. Aynı grupta olan ilçelerin arasındaki mesafe uzunlukları dikkat çekti. Gazetemize konuşan eğitimci Maksut Balmuk gelişmeyi ?MEB?den on binlerce öğretmene sürgün kararı? olarak yorumladı.

?MEB, YÖNETMELİK OLMADAN KOLLARI SIVADI?

Bu uygulamaya göre MEB?in norm fazlası öğretmenleri bakanlıkça belirlenen ilçe grupları içerisinde atayabileceğini anımsatan Balmuk, ?Kanun çıkalı (ÖMK) 6 aydan fazla geçtiği halde bir yönetmelik dahi düzenleyemeyen MEB, yönetmelik olmadan kolları sıvadı ve norm fazlası öğretmenlerin atama sürecini başlatıyor. Kanuna uygun olmayan bir şekilde oluşturulan ilçe grupları öncelikle valiliklerden (İl milli eğitim müdürlüklerinden) istendi. Fakat listeler beğenilmedi, yeni listeler yapıldı, bakanlıkça onaylanarak Tebliğler Dergisinde yayımlandı? dedi.

?ANKARA?DA TABLO VAHİM?

Antalya listelerinin birkaç kez değiştiğinden söz eden Balmuk, ?İl milli eğitim müdürlüğünün Manavgat ve Serik ilçelerini aynı gruba aldığı coğrafi yakınlık yaklaşımı, bakanlıkça uygun görülmedi ve bakanlık Serik'ten başlayarak Kemer?e hatta Korkuteli?ne kadar olan bölgeyi bir grup yaptı. Bu da 100 kilometre üstünde bir mesafe yapıyor. Bakanlığın merkezi Ankara?ya baktığımızda ise tablo gerçekten vahim. Elmadağ?dan başlayıp Kahramankazan?a kadar olan bölge bir grup yapılmıştır. Haberin devamı...https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/mebden-on-binlerce-ogretmene-surgun-karari-2317830

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