Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Nisan 2025 21:57
İnfaz Koruma Emniyet sınıfına dahil edilirse?

Başlıktada görüleceği üzere meslek emniyet veyahut başka bir değişle güvenlik sınıfına dahil edilirse ne gibi bir değişiklik söz konusu olur merakımdan değil şu sıralar kamuoyunda çok zikredilmeye başlandığı için soruyorum. İyi Forumlar.

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