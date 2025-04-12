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Editörler : Radore


12 Nisan 2025 22:45
Herkes şair olmuş burda

Yillarimi verdim Türkçeye burda herkes şair olmuş:)

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