bilgisi olan yazabilir mi

Sayın forum üyeleri doğuda bulunduğum İl bu yıl 5 yıl oldu benim ise 4.yilim bu sene doluyur.onceden 4+2 idi şimdi ben 2.sark için 4+2 ye mi yoksa şu an olan 5+3 ün 3 üne mi tabi olacağım teşekkürler simdiden

Sayın forum üyeleri doğuda bulunduğum İl bu yıl 5 yıl oldu benim ise 4.yilim bu sene doluyur.onceden 4+2 idi şimdi ben 2.sark için 4+2 ye mi yoksa şu an olan 5+3 ün 3 üne mi tabi olacağım teşekkürler simdiden