Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Nisan 2025 00:29
bilgisi olan yazabilir mi
Sayın forum üyeleri doğuda bulunduğum İl bu yıl 5 yıl oldu benim ise 4.yilim bu sene doluyur.onceden 4+2 idi şimdi ben 2.sark için 4+2 ye mi yoksa şu an olan 5+3 ün 3 üne mi tabi olacağım teşekkürler simdiden

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