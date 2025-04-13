Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Nisan 2025 01:21
ADAY MEMURKEN İSTİFA
Merhaba, bir büyükşehir belediyesinde memur olarak işe başladım şuan Aday memurum istifa etmem durumunda tekrar memur olmam için ne kadar beklemem gerekiyor

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