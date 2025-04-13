ADAY MEMURKEN İSTİFA

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Üniversite becayiş tek sayfa2024 Naklen Atama KontenjanlarıBelediyede itfaiyeden başka bir memurluğa geçmek istiyorum ne yapmalıyımDoktorumun olduğu ile tayin gidebilir miyim?Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) İdari Personelin Yer Değiştirme Talebi İçin Ortak Dilekçe ÇağrısıBelediye de çalışmanın artı ve eksi yanları..Üniversire Şube Müdürü Becayiş2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuGeçici görevler iptal mi?Üniversiteler Arası Karşılıklı Nakil Süreci: Gerçek Bir Çözüm mü, Sınırlı Bir Adım mı?
Sözlük
Son Haberler
Akademik Personel Hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B Maddesi Hükmünün Uygulanması'Tarım alanındaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için uyarı olarak bildirdik'Bakan Uraloğlu: Google için hukuki düzenleme yapacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdeniz Üniversitesi'ne ziyaret'3 Y'yi ortadan kaldırmak için geliyoruz' dedi ama 3 Y'nin kitabını yazdılar
Editörün Seçimi
2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi