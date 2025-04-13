Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Nisan 2025 01:51
Bu maaşa birde çift şark

Kamu daki en düşük maaşlardan birini alıyoruz. Ne hikmetse büyüklerimiz polisler memleketlerinde çalışmasın suça karışıyorlar veya ek işle uğraşıyorlar diye çift şark çıkardılar. Ama gel gelelim polisin maaşını artırnaya gelince kulaklarını tıkıyorlar. Şuan kamudak en dişük masallardan birini alıyoruz üstüne 5 6 şehir gezip çift şark yapıyoruz


Brse
Memur
13 Nisan 2025 01:56

2025 sonu kalkacak deniyor

Toplam 1 mesaj

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