Açığa alınmak istiyorum

açığa alınmak istersen alınmazsin bayağı uğraşmak lazım.Zananında arkadaşın biri denemişti, emniyet müdürlüğünün süs havuzuna resmi kıyafetle girip serinlemişti müdürler bakıp güldüler rapor bile yazmadilar.Yangin alarmina basıp binayı tahliye etmeye çalıştı yine kimse kaale almadı .En sonunda valinin konutuna gidip çiçeklerini koparmıştı bu sefer ilçeye sürdüler ama yine de açığa alınmayı başaramamıştı.Anlayacagin o kadar kolay değil

açığa alınmak istersen alınmazsin bayağı uğraşmak lazım.Zananında arkadaşın biri denemişti, emniyet müdürlüğünün süs havuzuna resmi kıyafetle girip serinlemişti müdürler bakıp güldüler rapor bile yazmadilar.Yangin alarmina basıp binayı tahliye etmeye çalıştı yine kimse kaale almadı .En sonunda valinin konutuna gidip çiçeklerini koparmıştı bu sefer ilçeye sürdüler ama yine de açığa alınmayı başaramamıştı.Anlayacagin o kadar kolay değil