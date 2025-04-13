Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Nisan 2025 02:09
Açığa alınmak istiyorum

Maluliyetim var .ihraç olsam bile emeklilik hakkım mevcut.disiplin cezalarımı çerçeveletip duvara astım.hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum.

Biraz tatile ihtiyacım var.bu yüzden AÇIĞA ALINMAK istiyorum.bu konuda gayet ciddiyim.maddi kaygım yok zaten icralık oldum.6-7 ayda 13 ceza puanım var.yani son bir yılda 20 olmadan atamazlar...


takla-atma
Şube Müdürü
13 Nisan 2025 02:41
açığa alınmak istersen alınmazsin bayağı uğraşmak lazım.Zananında arkadaşın biri denemişti, emniyet müdürlüğünün süs havuzuna resmi kıyafetle girip serinlemişti müdürler bakıp güldüler rapor bile yazmadilar.Yangin alarmina basıp binayı tahliye etmeye çalıştı yine kimse kaale almadı .En sonunda valinin konutuna gidip çiçeklerini koparmıştı bu sefer ilçeye sürdüler ama yine de açığa alınmayı başaramamıştı.Anlayacagin o kadar kolay değil

Matrushka38
Aday Memur
13 Nisan 2025 02:59

Müdüre parmak atsam?

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