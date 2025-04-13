Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
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Becayiş istiyor
13 Nisan 2025 02:44
ücretsiz izin
ücretsiz izinde olduğum süreçte iller arası tayin verebilir miyim bilgisi olan var mıdır ? Hastane personel şube veremezsiniz izinli olduğunuz için ekip uygulamasında tercih gözükmez diyor

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