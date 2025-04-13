mazeret tayini Hk.

merhaba eşim İstanbul avcilarda kamu kurumunda çalışıyor. Mazeret tayininde İstanbul'un başka ilçesine gelmek zorunda kalırsam(Avcılar'da değil yakın bir ilçede istediğim bir okul açılırsa), tekrar eşimin çalıştığı ilçeye mazeret tayini yapabiliyor muyum? Eğer yapabiliyorsam ne kadar süre farklı ilçede çalışmak zorunda kalacağım? Teşekkürler

merhaba eşim İstanbul avcilarda kamu kurumunda çalışıyor. Mazeret tayininde İstanbul'un başka ilçesine gelmek zorunda kalırsam(Avcılar'da değil yakın bir ilçede istediğim bir okul açılırsa), tekrar eşimin çalıştığı ilçeye mazeret tayini yapabiliyor muyum? Eğer yapabiliyorsam ne kadar süre farklı ilçede çalışmak zorunda kalacağım? Teşekkürler