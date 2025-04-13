Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 09:21
Mazeret tayini sonrası tekrar mazeret tayini isteyebilir miyim?

merhaba eşim İstanbul avcilarda kamu kurumunda çalışıyor. Mazeret tayininde İstanbul'un başka ilçesine gelmek zorunda kalırsam(Avcılar'da değil yakın bir ilçede istediğim bir okul açılırsa), tekrar eşimin çalıştığı ilçeye mazeret tayini yapabiliyor muyum? Eğer yapabiliyorsam ne kadar süre farklı ilçede çalışmak zorunda kalacağım? Teşekkürler


ta345
Şef
13 Nisan 2025 10:10

Bildigim kadari ile mazeret tayininde sure sinirlamasi yok. Ama zirt pirt degistirmek mumkun olur mu veya sorunlara yol acabilir mi bilemem.


ta345
Şef
13 Nisan 2025 10:24

Pardon ben yanlis anlamisim: siz daha yakina gecmek istiyorsunuz. Ben sanmistim ki gidip (eski yere) donmek seklinde idi isteginiz.

Yani tam olarak bunu bence kimse cevaplamaz. Sozgelimi esiniz A ilcesinin B mahallesinde oturuyor olsun, ama siz C mahallesine tayin istemis ve yaptirmissiniz. Diyorsunuz ki ben B mahallesine tekrar es durumu yapmak istiyorum. Malesef eger boyle birsey ise ya zor yada olmamasi gereken birsey. Olmasi beklenen: 3 yil bekleyip B mahallesine il ici tayin basvurusu yapacaksiniz. Tabi, bu da gerceklesmeyebilir l. Kismet .


berkaydal
Şube Müdürü
13 Nisan 2025 10:59

Eşinizin yeni bir mazereti oluşmazsa Aynı mazeret döneminde yapamazsınız. Ağustosta giderseniz şubatı, şubatta giderseniz ağustosu bekleyeceksiniz.


solat11
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:17
mazeret tayinleri açıldığında eşimin ilcesinde yer açılmadı bende yakınlarda başka ilçeye gittim diyelim Ağustos tayin döneminde. Eşimin ilçesine tekrar mazeret yapmam için ne kadar beklemem lazım? Farklı ilçe olursa yani

solat11
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:18
6 ay bekleyeceksem sadece bu çok iyi
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