Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Nisan 2025 10:06
Kulak çınlaması ve dilim raporu

yaklaşık 6 yıldır kulak çınlaması şikayetim var. mesleğe girdikten sonra başladı muhtemelen silah atışlarında oldu. 5 yıl önce doktora gittim kulak çınlaması teşhisi kondu e-nabızda görünüyor. işitme testi yaptırmadım sadece kulak çınlaması problemi ile C dilimi rapor alabilir miyim


fng14
Şef
13 Nisan 2025 11:07

Sağlık şartları yönetmeliğine göre karşılığı c dilimi ise alırsın bunda sıkıntı yok ama c dilimi alsanda aynı şartlarda çalışmaya devam edeceksin

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