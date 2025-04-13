KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Nisan 2025 10:25
Neden ilan gelmiyor?

Arkadaşlar son haftalarda alımlarda ciddi bir azalma var. Alım olduğu zaman ise işçi alımı oluyor.

Sizce bunun sebebi tasarruf tedbirleri mi yoksa 4B sözleşmeli alımlarının artık merkezi alımla olacağı söylentisi gerçek mi?


Zuleyhasoner
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:31

Tasarruf


ffengineer
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:57
özellikle mühendis alımlarında ciddi azalmalar var geçmiş dönemlere göre.Merkezi de 4/b ilan olabileceği söylenti değil sanırım gerçek ama kurumla ne kadar talep edecek ve buna nasıl cevap verilecek muamma.
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