Neden ilan gelmiyor?

özellikle mühendis alımlarında ciddi azalmalar var geçmiş dönemlere göre.Merkezi de 4/b ilan olabileceği söylenti değil sanırım gerçek ama kurumla ne kadar talep edecek ve buna nasıl cevap verilecek muamma.

özellikle mühendis alımlarında ciddi azalmalar var geçmiş dönemlere göre.Merkezi de 4/b ilan olabileceği söylenti değil sanırım gerçek ama kurumla ne kadar talep edecek ve buna nasıl cevap verilecek muamma.