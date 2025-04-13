Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Nisan 2025 10:44
Doğum Sonrası Yarım Gün Çalışma İzni

Merhaba, eşim diş hekimi olarak kamuda çalışmakta. Doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artarda 2 Aylık heyet raporu kullandı. Şu anda görevinin başında ve yarım gün çalışıyor. Sorum şu: 6 ay süresince mi yarım gün çalışacak? Kullandığı 2 aylık heyet raporu, yarım gün iznini etkiler mi? Kaç ay süresince yarım gün çalışabilir öğrenmek istiyorum. Bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim. Teşekkür ederim.


saglıkcıbey
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:23
Heyet raporu bittikten sonra, 6 ay boyunca yarım gün çalışabilir. Heyet raporu yarım gün çalışmadan düşmez.

fatihyakut
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:43

Hocam teşekkür ederim. Başhekim tarafından bunun aksinin savunulması yasal olarak mümkün değil öyle değil mi? Heyet raporunu düşeriz, öyle kullanırsınız şeklinde gibi.. (?)

saglıkcıbey, 52 dk. önce
Heyet raporu bittikten sonra, 6 ay boyunca yarım gün çalışabilir. Heyet raporu yarım gün çalışmadan düşmez.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İller Arası Tayin Engellemesi Hk.MobbingSağlık Bakanlığında Programcı olmakTıbbi Sekreter Sağlıkçı Mı?Engelli Mazeret tayininde gerekce sart miDoğum Sonrası Yarım Gün Çalışma İzniEş tayini acilYeni Atanmış Tıbbi Sekreterhalk sağlığı laboratuvarı Antlbiyotik sonrası yemek yenir mi

Sözlük

hercai 1 yazın yağar kar başıma 1 tela 1 Doğum günü 1 gizli sayılar 1 bir ölünün anı defteri. 4 nisan ayında kar yağması 2 Ali mühendis 3 Sabahın köründe yazan sözlük yazarları 2 fitness 1

Son Haberler

12 kardeşinden üçüyle aynı mesleği paylaşıyorBakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı ÇıktıMont hangi sanığa uyarsa uyuşturucu cezasını alacakGram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri EndişeliAsgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi