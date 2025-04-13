Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Nisan 2025 10:46
399 khk'da sözleşme imzalama aşamasında feragat etmek

Merhabalar, ben bir KİT kurumu kazandım ve evrakları da teslim ettim. Bir de beyan formu imzaladım ama bu beyan formunun içeriği yanlış bilgi vermemeyi güvence altına almakla ilgiliydi. Şimdi bu KİT kurumu benim atamamı yaptığında tam sözleşmeyi imzalama aşamasındayken feragat edip 657'ye tabii kazandığım memuriyete gitme durumunda 3 sene kamu yasağı geçerli olur mu? Bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Yani 3 sene kamu yasağının başlaması için o imzayı atmam gerekir değil mi?

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