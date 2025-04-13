Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 11:20
Öğretmenden çok polis var MEB sayfasında

Özellikle foruma girerken MEB diyorum ama içeriye girip bakınca MEB ile alakası olmayan polislerin konu başlığını ve yorumlarını görüyorum buna bir çözüm bulunmalı. Herkes kendi sayfasında olmalı. Paylaşılanları okuyup sonra onaylayan kardeşlerim bunları ayıklasa iyi olur. Taş yerinde ağırdır diye bir söz var herkes kendi mıntıkasında olmalı olmalı ki kendi arkadaşlarımızın yorumlarına paylaşımlarına hemen ulaşalım


Zuleyhasoner
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:27

Ben hiç görmedim siz mi karıştırıyorsunuz yoksa


BuAşkFazlaSana
Şef
13 Nisan 2025 12:10

Başlığa katılıyorum. İpini koparan bu sayfada. Öğretmenlerin tatilini kıskanmanın ezikliğini gelip burda sataşarak unutmaya çalışıyor zavallılar :)

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