Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Nisan 2025 11:46
Eğitim Durumu Tayini

Ben eğitim durumu ile 2024 kasımda geldim. Burada çok da memnun kalmadım şehirden dolayı. Tayin isteyebilir miyim. Ya da ne zaman isteyebilirim. Durmak zorunda mıyım bilenler yardımcı olabilir mi

Çok Yazılan Konular

İller Arası Tayin Engellemesi Hk.MobbingSağlık Bakanlığında Programcı olmakTıbbi Sekreter Sağlıkçı Mı?Engelli Mazeret tayininde gerekce sart miDoğum Sonrası Yarım Gün Çalışma İzniEş tayini acilYeni Atanmış Tıbbi Sekreterhalk sağlığı laboratuvarı Antlbiyotik sonrası yemek yenir mi

Sözlük

hercai 1 sintigrafi 2 fitness 1 sözlükte yazar yazmalığı 1 Sabahın köründe yazan sözlük yazarları 2 tela 1 uzay yolcuları 1 yazın yağar kar başıma 1 bir ölünün anı defteri. 4 Ali mühendis 3

Son Haberler

12 kardeşinden üçüyle aynı mesleği paylaşıyorBakanlık Denetimleri Sıklaştırdı: 80 Milyar Lira Matrah Farkı ÇıktıMont hangi sanığa uyarsa uyuşturucu cezasını alacakGram Altın 4 Bin Lirayı Gördü: Düğün Sahipleri EndişeliAsgari ücretli ev sahibi olamadı: Son 14 yıldaki değişim

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi