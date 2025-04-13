Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 11:49
Norm fazlası öğretmen atamasında ilçedeki öğretmenler öncelikli mi değerlendirilecek?

Yeni yönetmeliğe göre ilçedeki norm fazlası öğretmen tercih etse dahi başka bir ilçeden bir öğretmen bu ilçedeki okula puanı fazla olduğu için tercih etmesi halinde atanabilecek. Aynı şekilde bir ilçede açık olan bir köy okuluna aynı ilçede norm fazlası bir öğretmen tercih yapmazsa başka bir ilçeden norm fazlası olan bir öğretmen puanı düşük olduğu için reesen atanacak. Eğer anladığım doğruysa büyük bir saçmalık olur.


majesteleri7
Daire Başkanı
13 Nisan 2025 11:53

Olacağı o zaten.


turkuazxyz
Aday Memur
13 Nisan 2025 11:57

Önceki atamalarda öncelik ilçedeki öğretmenindi.

majesteleri7, 23 dk. önce

Olacağı o zaten.

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