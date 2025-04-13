Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 14:19
Gelin Canlar Bir Olalım
Arkadaşlar branş kavgası yapan tek meslek grubuyuz. Bakanlıktan bile bunun farkındalar bence, mesleğin toplumdaki itibarını artırmak, mali haklarınızı iyileştirmek adına hepinizi bir olmaya davet ediyorum. Lütfen kavga yapmayalım, toplumda birbirimize sahip çıkıldığının farkına varsın.

okuryazar3
Müsteşar
13 Nisan 2025 14:47

Bizim meslekte hem de:))Evde, okulda, mahallede, sosyal medyada arkadaşımı çivi gibi yere gömmezsem ben bu cüceliğimle nasıl uzun görüneceğim:))Meslek hayatını kazanma, üretme, insana, doğaya her şeye faydalı olma vesilesi olmaktan çıkışmışsa vicdanla cüzdan arasına sıkışınca cüzdanı ağır basanlarla heyhayytt nafile...


Soner Eraslan
Aday Memur
13 Nisan 2025 15:01
önyargılı olmadan başlayalım
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