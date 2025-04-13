Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 14:44
Bölge normundan hiç normu olmayan okula öncelik verilmesi için 4 saat ders yeterli midir?

Bölge normundan bizim okula Edebiyat dersi için +1 norm vermişler, fakat yeni açılan Mesem"in 4 saatlik edebiyat dersi var, normu yok. Normun o okula verilmesi gerekmez mi?

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