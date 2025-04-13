Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2025 14:59
Danıştay 12. Daire

Danıştay 12. Daire de dosyası olan var mı. Dosyası sonuçlananlar ne kadar sürede sonuçlandı ?

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