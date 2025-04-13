KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Nisan 2025 19:17
2025 KPSS puanıyla adalet ve Sağlık bakanlığından kaç alım olur

Merkezi atama harici 2024 puanıyla Adalet ve sağlık bakanloğı 1 er alım yapacak zaten 1 kez daha alım yapar yoksa bitirir mi ?

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