Görevlendirme öğretmenden dolayı norm fazlası olmak

Hocam kadrosu sizin okulunuzdadır.O yüzden norm fazlası çıkmışsınız.Kasım ayında bir çok kişinin başına geldi bu durum ve norm fazlası olup tercih yaptılar. Aslında bu kadar uzun görevlendirmelerde ücretsiz izinde olduğu gibi kadro il ya da ilçe emrine geçmeli.

Hocam kadrosu sizin okulunuzdadır.O yüzden norm fazlası çıkmışsınız.Kasım ayında bir çok kişinin başına geldi bu durum ve norm fazlası olup tercih yaptılar. Aslında bu kadar uzun görevlendirmelerde ücretsiz izinde olduğu gibi kadro il ya da ilçe emrine geçmeli.