Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 20:03
Görevlendirme öğretmenden dolayı norm fazlası olmak

Çalıştığım okulda, bakanlık bünyesinde 10 yıldır görevlendirmede olan öğretmen nedeniyle norm fazlasıyım 26 saat ders yüküyle. Resen atanırsam yerime ücretli öğretmen gelecektir. Okulumuzda aynı durumda olan 4 öğretmen daha var. Nasıl bir yol izlemeliyiz?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
13 Nisan 2025 20:11

Daha neler duyacağız. Görevlendirme öğretmenin kadrosu başka okuldadır. Dilekçenizi yazın. Cimer'e başvurun.


Albayay
13 Nisan 2025 20:20

Müdürümüz görevlendirmede olan öğretmenlerin adını geçirerek dilekçe yazıp il?e gitmemizi istedi yarın bunun için dilekçe vereceğiz. Yine aynı durumdan şubatta bir arkadaşımız resen atandı, yerine ücretli aldı okulumuz.. çaresiz kaldık

atahoca, 1 saat önce

Daha neler duyacağız. Görevlendirme öğretmenin kadrosu başka okuldadır. Dilekçenizi yazın. Cimer'e başvurun.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
13 Nisan 2025 20:28

CİMER'e bilgi almak için yazınız. Bakanlığa ve gerekirse mahkemeye kadar gidin. Ne demek görevlendirme öğretmen yüzünden gitmek. İki okulun da kadrosunu dolu meşgul ediyorlar.

Albayay, 1 saat önce

Müdürümüz görevlendirmede olan öğretmenlerin adını geçirerek dilekçe yazıp il?e gitmemizi istedi yarın bunun için dilekçe vereceğiz. Yine aynı durumdan şubatta bir arkadaşımız resen atandı, yerine ücretli aldı okulumuz.. çaresiz kaldık


kimyacı06
Aday Memur
13 Nisan 2025 20:29
Hocam kadrosu sizin okulunuzdadır.O yüzden norm fazlası çıkmışsınız.Kasım ayında bir çok kişinin başına geldi bu durum ve norm fazlası olup tercih yaptılar. Aslında bu kadar uzun görevlendirmelerde ücretsiz izinde olduğu gibi kadro il ya da ilçe emrine geçmeli.

Albayay
13 Nisan 2025 20:45

Hocam yanlış anlaşıldım galiba, öğretmenler bakanlıkta görevlendirme , başka okulda değil.. ama görevlendirmeleri 10 yıl kadar olmuş, okulda neredeyse tanıyan yok. Ama cimere yazacağım teşekkür ederim sayın hocam

atahoca, 1 saat önce

CİMER'e bilgi almak için yazınız. Bakanlığa ve gerekirse mahkemeye kadar gidin. Ne demek görevlendirme öğretmen yüzünden gitmek. İki okulun da kadrosunu dolu meşgul ediyorlar.


Albayay
13 Nisan 2025 20:50

26 saat ders yükü için ücretli almak durumunda kalacak okul, diğer bir arkadaş 30 saat giriyor o da aynı durumda.

kimyacı06, 1 saat önce
Hocam kadrosu sizin okulunuzdadır.O yüzden norm fazlası çıkmışsınız.Kasım ayında bir çok kişinin başına geldi bu durum ve norm fazlası olup tercih yaptılar. Aslında bu kadar uzun görevlendirmelerde ücretsiz izinde olduğu gibi kadro il ya da ilçe emrine geçmeli.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
13 Nisan 2025 21:14

O zaman maalesef norm fazlasısınız. Yalnız CİMER'e yazın. Olmadı sizi tekrar görevlendirme olarak okulunuza atama yollarını araştırın.

Albayay, 46 dk. önce

Hocam yanlış anlaşıldım galiba, öğretmenler bakanlıkta görevlendirme , başka okulda değil.. ama görevlendirmeleri 10 yıl kadar olmuş, okulda neredeyse tanıyan yok. Ama cimere yazacağım teşekkür ederim sayın hocam

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.En zor öğretmenlik branşıÖğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığı24 Yıl sonra okulundan ayrılan HocaProje okullarında yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olanlar sürgün.Ek DersNorm Fazlası - Re'sen AtamaProje okula ikinci 4 yıla başvurusu kabul edilmeyen öğretmen hemen norm fazlası mı olur ?Proje okulu ataması iptal edilebilir mi?Norm fazlası öğretmen atamasında ilçedeki öğretmenler öncelikli mi değerlendirilecek?

Sözlük

nisan ayında kar yağması 2 Doğum günü 1 Ali mühendis 4 tela 1 gizli sayılar 1 kerameti kendinden 3 Derya.0676 1 satıh 1 Sabahın köründe yazan sözlük yazarları 2 sintigrafi 1

Son Haberler

DMM, Maaş İddialarını YalanladıOyuncak Tabancayla Taksiciyi Gasbetmeye ÇalıştıFatih Erbakan: Millet, Artık Değişim İstiyorNaci Görür'den Amasya Depremi AçıklamasıBakan Tunç'tan başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden genç için başsağlığı mesajı

Editörün Seçimi

2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebi