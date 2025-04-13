Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Nisan 2025 20:11
Dzkk genel atama
Atamalar ne zaman açıklanacak duyumu olan var mı?

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