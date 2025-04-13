KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Nisan 2025 20:12
Pomem

Herkese merhaba

Ben 30.dönem Pomem eğitiminden intibak sonrası tazminatlı bir şekilde kendi dilekçem ile ayrıldım.

32.döneme başvurdum ve parkur aşamasını geçtim tekrardan kazanma şansım var mı bu şekilde kazananlar var mı konu hakkında bilgisi

Olanlar yardımcı olabilir misiniz

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