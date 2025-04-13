Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Nisan 2025 20:37
Maaş iadesi hk.
açıkta kaldığı boyunca maaşının 2/3ünü alan memur dava sonunda ihraç olursa açıkta kaldığı boyunca aldığı maaşı iade etmek zorunda mı ?

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