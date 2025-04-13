Belediye mülakatları

iyi akşamlar. mülakatta bilgisayarla ilgili ne sorulur daha evvel tecrübe eden var mı? duruş mu önemli sorulara doğru yanıt vermek mi?

iyi akşamlar. mülakatta bilgisayarla ilgili ne sorulur daha evvel tecrübe eden var mı? duruş mu önemli sorulara doğru yanıt vermek mi?