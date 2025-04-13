Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Nisan 2025 21:47
Belediye mülakatları
iyi akşamlar. mülakatta bilgisayarla ilgili ne sorulur daha evvel tecrübe eden var mı? duruş mu önemli sorulara doğru yanıt vermek mi?

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