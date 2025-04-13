Norma girmede öncelik

şuanda 2 norm fazlası var, 2 side tercih yapacak fi tarihinde bir yer boşalacak, orayı il içi ne mi, dışına mı, özür grubuna mı açarlar, Allah bilir

şuanda 2 norm fazlası var, 2 side tercih yapacak fi tarihinde bir yer boşalacak, orayı il içi ne mi, dışına mı, özür grubuna mı açarlar, Allah bilir