Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 22:47
Norma girmede öncelik

Bir ilkokulda 2 sınıf öğretmeni norm fazlası olarak çalışıyoruz yazın bir arkadaşımız emekli olacak benim hizmet puanım daha fazla fakat ben norm fazlası olarak diğer arkadaşımdan sonra okula atandım.Yeni açılan norma hangimiz gireriz puanı çok olan mı yoksa ilk önce okula gelen mi


berkaydal
Şube Müdürü
13 Nisan 2025 22:48

puanı yüksek olan.


bahçesaray
Şef
13 Nisan 2025 22:55
puanı az olan

uniarmym
Aday Memur
13 Nisan 2025 22:57

Nasıl puanı az olan hocam

bahçesaray, 1 saat önce
puanı az olan

bahçesaray
Şef
13 Nisan 2025 23:01
norm fazlası iseniz şimdi tercih edersiniz, soruyu karışık sormuşsunuz

berkaydal
Şube Müdürü
13 Nisan 2025 23:02

Yanlış anladı soruyu o. Ondan az olan diyor. Yeni açılan norma puanı yüksek olan girer. Puanı az olan norm fazlası olarak başka okula gider.

uniarmym, 1 saat önce

Nasıl puanı az olan hocam


bahçesaray
Şef
13 Nisan 2025 23:06
şuanda 2 norm fazlası var, 2 side tercih yapacak fi tarihinde bir yer boşalacak, orayı il içi ne mi, dışına mı, özür grubuna mı açarlar, Allah bilir

berkaydal
Şube Müdürü
13 Nisan 2025 23:11

Aslında emekli olacağı kesinse okul idaresi meme yazarak açık norm kapatılabiliyor. ama bunlar zaten kendi okullarında değil galiba. o da belli değil.

bahçesaray, 56 dk. önce
şuanda 2 norm fazlası var, 2 side tercih yapacak fi tarihinde bir yer boşalacak, orayı il içi ne mi, dışına mı, özür grubuna mı açarlar, Allah bilir
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