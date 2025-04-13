Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 23:01
Proje okulları mevzusunda sendikaların tutumu.

Malum konu Proje okulları konusu. Merak ettim büyük sendikalar ne demiş diye. Buyrun.

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Türk Eğitim Sen:

Proje okulları kadrolaşma aparatı deği&#775;ldi&#775;r.

Eğitim Bir Sen:

Herhangi bir açıklama yok.

Eğitim Sen:

Proje Okulları Atamalarında Liyakat Esas Alınmalı, Siyasal Kadrolaşma Uygulamalarına Derhal Son Verilmelidir!

Eğitim İş:

MEB, proje okulu atamalarındaki&#775; kri&#775;tere dayalı olmayan keyfi&#775; atamaları i&#775;ptal etmeli&#775;, kayırmacılığa son vermeli&#775;di&#775;r!

Hürriyetçi Eğitim Sen:

Proje okullari atamalari şeffaf deği&#775;l, ölçülebi&#775;li&#775;r kri&#775;ter yok!

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Bu arada EBS sayfasında proje okulu ile ilgili sadece yöneticilerin görev süresi ile alakalı olarak şubatta bir açıklama var.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
13 Nisan 2025 23:39

Talip Geylan'ın samimiyetine başkanlığı öncesinde şahit olmuştum. Fakat başkanlığı döneminde maalesef tepkileri cılız kaldı.

Bu açıklamaları kılavuz yayınlanır yayınlanmaz hatta bu iş gündeme gelir gelmez yapmalıydı. Bu iş mahkemeye o zamandan götürülmeliydi.

Tamamen objektif kriterler belirlenmeliydi.

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