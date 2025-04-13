Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Nisan 2025 23:08
Kendi ana dilinizde derdinizi anlatamıyorsunuz.

Arkadaşlar bu genel bir problem değil. Başka alanların başlıklarına bakıyorum adamlar durumlarını, sorunlarını gayet net bir biçimde anlatıyor. Bir soru soruyorsunuz arkasından 5 tane düzeltme yapıyorsunuz. Kendi ana dilinizde derdini anlatmak öğretmenler için bu kadar zor olmamalı bence.

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