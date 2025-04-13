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Editörler : supporters.alex 10


13 Nisan 2025 23:44
Süper Lig Tahmin Yarışması 32. Hafta

Maç Başlangıcı: 18 Nisan 2025 Saat: 20:00

Hatay-Konya

Kasımpaşa-Sivas

Adana-Trabzon

Alanya-Samsun

Rize-Eyüp

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Göztepe-Beşiktaş

Başakşehir-Gaziantep

Galatasaray-Bodrum

Fenerbahçe-Kayseri

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Borussia Dortmund-Mönchengladbach

Aston Villa-Newcastle United

Real Madrid-Athletic Bilbao

Milan-Atalanta

Maç Skoru: Galatasaray-Bodrum

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